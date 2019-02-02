Balıkesir'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'dan yola çıkan kargo aracı görünümündeki kamyonla düzensiz göçmenlerin taşınacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler, Ayvalık
içesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçirilmesi planlanan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 34 FVP 11 plakalı kamyonu, Gelindere mevkisinde durdurdu.
Kamyonun kasasında 10'u çocuk, 6'sı kadın 40 Afganistanlı ile bir Kırgızistan
uyruklu bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Araçtaki aramada 28 can yeleği ele geçirildi.
Kamyonu kullanan ve organizatör olduğu iddia edilen İ.S. gözaltına alındı.