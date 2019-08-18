Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
25 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:16 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Maden
Adası açıklarından lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu fark etti.
Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 18 çocuk ve 10 kadının da bulunduğu 41 Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden