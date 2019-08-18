Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

25 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarından lastik botla Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu fark etti.
Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 18 çocuk ve 10 kadının da bulunduğu 41 Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:16 Kaynak: AA
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