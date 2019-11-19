Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları bottaki 24'ü Kongo, 9'u Senegal, 7'si Orta Afrika, biri Gine uyruklu 41 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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