Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları bottaki 24'ü Kongo, 9'u Senegal, 7'si Orta Afrika, biri Gine uyruklu 41 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Aralarında 11 çocuğun da olduğu yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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