Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 41 Mülteci Yakalandı

Balıkesir'de 41 Mülteci Yakalandı

21 dakika önce

Yunanistan'a kaçmak için İstanbul'dan yola çıkan 41 mülteci Balıkesir'in Havran ilçesinde yakalandı.

Balıkesir'de 41 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Yunanistan'a kaçmak için İstanbul'dan yola çıkan 41 mülteci Balıkesir'in Havran ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbari bilgi elde edilmesi üzerine Balıkesir-Edremit yolu üzerinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte saat 03.00 sıralarında Havran Gelinderesi 1 mevkiinde bir kamyon durduruldu. Yapılan kontrolde aracın arka kasasında 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk Afganistan uyruklu ve 1 erkek Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 41 mülteci yakalandı. Kamyon üzerinde bir kargo firmasına ait giydirme yapıldığı görüldü. Organizatör İ.S. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Havran, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa
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