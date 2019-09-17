Balıkesir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası Ortunç mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin gizlendiğini fark etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 25'i Suriye, 17'si Afrika ülkeleri uyruklu 42 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen bu kişilere yiyecek ve içecek de verildi.