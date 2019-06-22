Balıkesir'de 42 kaçak göçmen yakalandı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen Afganistan
uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Küçükköy
Mahallesi Badavut Tekev
mevkiinde arazi taraması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. Yapılan aramada şişme bot, bot motoru, pompa, benzin ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi. 28'i çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplam 42 kaçak göçmenin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis
organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.
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