Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı
7 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 13 kadın, 15 çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR
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