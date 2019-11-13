Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 13 kadın, 15 çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:16:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 42 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]