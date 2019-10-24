Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmenin zeytin bahçesinde gizlendiği ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Balıkesir, Altınoluk, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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