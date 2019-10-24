Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmenin zeytin bahçesinde gizlendiği ihbarını aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.
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