Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik ekipleri Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan bir grup göçmeni fark ederek harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, Afganistan, Suriye ve Orta Afrika uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri Ayvalık'ın Cunda Adası'na getiren Sahil Güvenlik ekipleri, burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptı.

Yakalanan 43 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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