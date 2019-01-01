Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Güneş Adası açıklarında lastik botta yakalandı.

Balıkesir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Güneş Adası açıklarında lastik botta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme bot Güneş Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Lastik botta göçmenlerin 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istemesi üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan unsurlar tarafından 18 erkek, 8 kadın ve 18 çocuktan oluşan Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Ayvalık, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:59:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]