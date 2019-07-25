Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Şeytansofrası mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı 1 kilometre sonra terk edilmiş halde buldu.
Araçta bulunan 10'u çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatörlük yaptığı belirlenen S.Ö'yü yakalama çalışması başlattı.
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:54 Kaynak: AA
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