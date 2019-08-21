Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Murateli Mahallesi yol ayrımında yabancı uyrukluların bulunduğu bir aracı tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Araçta yakalanan 14'ü çocuk, 13'ü kadın 44 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla Y.A, E.M. ve Ö.Ç. ise gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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