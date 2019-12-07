Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde metruk bir binada yaptıkları kontrolde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler R.V. ve E.Ö. de gözaltına alındı.

Bostancı Mahallesi, Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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