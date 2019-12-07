Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde metruk bir binada yaptıkları kontrolde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler R.V. ve E.Ö. de gözaltına alındı.
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