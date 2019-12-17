Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi sahil mevkisindeki sazlık alanda bir grup insanın saklandığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 ve Somali uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.