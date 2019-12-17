Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi sahil mevkisindeki sazlık alanda bir grup insanın saklandığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 ve Somali uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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