Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, gıda, tıbbi malzeme ve giyecek yardımı yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitme hazırlığında olan grubun geçişini organize ettiği öne sürülen Ş.A. gözaltına alındı.

Ekipler, burada Filistin , Suriye ve Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükköy Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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