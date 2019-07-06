Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:57 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde Afganistan
uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, Pınar
Adası açıklarında lastik botla Midilli istikametine giden bir grup olduğu yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, kısa süre sonra lastik botu durdurarak, Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı
yerleşkesine getirilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
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