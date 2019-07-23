Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık Çayağızı mevkisi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, lastik botla Midilli istikametine giden bir grubu fark etti.
Harekete geçen ekiplerce durdurulan bottaki Filistin, Orta Afrika, Kongo, Togo ve Gine uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:48 Kaynak: AA
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