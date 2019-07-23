Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:48 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinden lastik botla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık Çayağızı mevkisi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, lastik botla Midilli istikametine giden bir grubu fark etti.
Harekete geçen ekiplerce durdurulan bottaki Filistin
, Orta Afrika
, Kongo
, Togo
ve Gine
uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
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