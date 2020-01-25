Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik unsurları, bir grup düzensiz göçmenin, lastik botla Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti.

Botu durduran ekipler, 40 Suriye, 7 Somali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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