Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, bir grup düzensiz göçmenin, lastik botla Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti.
Botu durduran ekipler, 40 Suriye, 7 Somali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı.
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