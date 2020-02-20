Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek isteyen 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan lastik botu durdurdu. Lastik botta 46'sı Afganistan 1'i Gambiya uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19'u erkek, 13'ü kadın ve 15'i çocuk 47 kaçak göçmen hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.

- Edremitbalıkesir