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Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu

10.11.2021 15:52
Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas ilçelerinde 9.11.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 30 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 169 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk'ta 8 Kasım 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 47 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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