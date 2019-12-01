Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası istikametine giden bir lastik botu fark etti.

Harekete geçen ekipler, bottaki 19 Filistin, 10 Kongo, 5 Suriye, 5 Somali, 4 Sierra Leone, 3 Kuveyt, 1 Gabon ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gıda yardımı yapılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: Ellerimi bıçakla kestiler
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 03:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]