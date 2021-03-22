Balıkesir'de 48 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen lastik bottaki 48 kaçak göçmeni kurtardı.Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında 'yabancılar ve uluslararası koruma kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı

Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi

HES kodu olmadan otobüse binen şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı

Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor

Son Dakika! Gözler dolar ve altına çevrilmişken Bakan Elvan'dan kararlılık mesajı: Herhangi bir taviz vermeyeceğiz