Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

25.04.2022 10:46
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde 'Huzur' operasyonları dahilinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde 'Huzur' operasyonları dahilinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Havran ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda 34 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kesici bıçak ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Radarla Hız Denetimi" yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda; 853 araç kontrol edilirken, 51 araca 30 bin 898 TL idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

YORUMLAR
500

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement