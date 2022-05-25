Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

25.05.2022 23:27
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 2 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 18 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 7 çalışmada, 10 şahıs yakalanmış, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 127 adet sentetik ecza hap, 41,49 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 1,47 gram esrar, 0,42 gram Afgan sakızı, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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