Balıkesir'de 5 ilçede 1000 çiftçiye tohum desteği verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 5 ilçede 1000 çiftçiye tohum desteği verildi

20.06.2022 16:13
Balıkesir'de 5 ilçede 1000 çiftçiye tohum desteği verildi

Balıkesir'in Savaştepe, Erdek, Marmara, İvrindi ve Balya ilçelerinde üretim yapan 1000 çiftçiye tohum desteği yapıldı.

Balıkesir'in Savaştepe, Erdek, Marmara, İvrindi ve Balya ilçelerinde üretim yapan 1000 çiftçiye tohum desteği yapıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliğiyle bölgede çiftçiye ve üretime yönelik destekler devam ediyor.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, aktif üretici olarak Savaştepe, Erdek, Marmara ve İvrindi'de üretim yapan çiftçilere mısır, Balya'da üretim yapan çiftçilere de badalan fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Beş ilçede üretime destek olmak amacıyla 1000 çiftçiye verilen tohum dağıtım törenlerine, Balıkesir Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça da katıldı.

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Kaynak: AA

Savaştepe, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 5 ilçede 1000 çiftçiye tohum desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 5 ilçede 1000 çiftçiye tohum desteği verildi - Son Dakika
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