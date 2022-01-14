Balıkesir'de 5 kablo hırsızlığı zanlısını özel ekip yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait bakır kabloları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvatlar Mahallesi'nde TCDD'ye ait yüksek gerilim trafo merkezinden değeri 50 bin lira olan 40 metrelik bakır topraklama kablosu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş timlerinden oluşan özel ekip, araştırma neticesinde hırsızlık sırasında şüphelilerden birisinin trafo merkezindeki 27 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaralandığını tespit etti.

Detaylı ve titiz çalışmalar neticesinde zanlılar O.E, A.Ç, E.S, M.S. ve D.Ö. ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı.

Öte yandan akıma kapılan şüphelinin hayati tehlikesinin ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.