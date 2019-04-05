Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Atatürk Anıtına Balıkesir Barosu tarafından sunulan çelenkle kutlandı.

Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Atatürk Anıtına Balıkesir Barosu tarafından sunulan çelenkle kutlandı.



5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Balıkesir Barosu tarafından düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Baro Başkanı Av. Erol Kayabay Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrası konuşan Baro Başkanı Av. Erol Kayabay bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kuvvetler ayrılığına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inançlarının devam edeceğini belirterek "Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Avukatlar gününde hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve tarafsız yargıç ilkelerinden bahsetmenin kaçınılmaz. Avukatlar gününü kutluyoruz. Zaman zaman kırgınız, zaman zaman kızgın ya da üzüntülüyüz, ama asla umutsuz değiliz. Bizler en kutsal görev olan savunmayı temsil etmeye çalışıyoruz. Bizler Avukatız. Ömrünü bu yola adamış hukuk insanlarıyız. İşimizi iyi biliyor ve hukuka dair söyleyeceğimiz şeylerin gücüne, bilimselliğine, Cumhuriyete katacağı değere inanıyoruz. Bu yüzden; konuşmamızın, müzakere etmemizin en tabii ve vazgeçilmez hakkımız olduğunun farkındayız. Bu bağlamda, ömrünü hukuka adamış biz Avukatlar, hukuki söylemlerimizin bilimselliği ve rehberliği yok sayılmaya kalkınılsa da ne kimsenin kölesi, ne de kimsenin efendisi olmadığımızı hatırlatarak; hukuki her mecrada yükselen sesimizin gücünü sadece Anayasa ve Yasalardan aldığımızın altını kalın çizgilerle çiziyoruz"dedi. - BALIKESİR

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