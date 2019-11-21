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Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.

Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.


Uygulamalar neticesinde Balya'da 1 ruhsatsız silah, Ayvalık'ta 1 yivsiz av tüfeği, 10 fişek, Susurluk'da 1 yivsiz av tüfeği ve 30 fişek ile il merkezinde 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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