Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi
6 saat önce
Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Uygulamalar neticesinde Balya'da 1 ruhsatsız silah, Ayvalık'ta 1 yivsiz av tüfeği, 10 fişek, Susurluk'da 1 yivsiz av tüfeği ve 30 fişek ile il merkezinde 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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