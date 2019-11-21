Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.



Uygulamalar neticesinde Balya'da 1 ruhsatsız silah, Ayvalık'ta 1 yivsiz av tüfeği, 10 fişek, Susurluk'da 1 yivsiz av tüfeği ve 30 fişek ile il merkezinde 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.