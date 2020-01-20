Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 58 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Susurluk ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Balıkesir İl Merkezinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 7 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 14 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş
Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm 10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:12:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]