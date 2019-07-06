Balıkesir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:55 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy
Mahallesi Tuzla
mevkisinde, yabancı uyruklu bir grubu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
, 4'ü Orta Afrika
Cumhuriyeti uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.
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