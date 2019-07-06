Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde, yabancı uyruklu bir grubu tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ü Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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