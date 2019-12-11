Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi
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Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi

6 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi, System.String[]

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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