Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

59 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grubun şişme botla Midilli'ye doğru seyrettiğini belirledi.
Durdurulan bottaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, karaya çıkarıldı.
Cunda Adası'na götürülen bu kişiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Gözetim altına alınan yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:38 Kaynak: AA
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