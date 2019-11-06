Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 15 erkek, 11 kadın, 26 çocuk toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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