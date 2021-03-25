Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina - Son Dakika

Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina

25.03.2021 01:34
Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını bildirdi.

Pozitif teşhisi konan kişilerin ve bunların temaslı olduklarının izolasyona tabi olmalarının hastalığın yayılımının engellenmesinde en önemli hususların başında geldiği bilinirken, Vali Şıldak; uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bugün itibariyle bu kurala uymayan 54 kişi olduğunu bildirdi.

Söz konusu kuralı ihlal eden kişilerin Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Vali Şıldak, herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istediği paylaşımında; "Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ancak bütün uyarılarımıza, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız hala bu kurala uymuyor. Bugün itibariyle bu sebepten dolayı 54 kişi Balıkesir Merkezde öğrenci yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutuluyor. Mutasyonlu virüsün İlimizi tehdit ettiği bu yüksek riskli dönemde herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina

Hasan Şıldak, Para Cezası, Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 54 kişiye yurt da zorunlu karantina - Son Dakika


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