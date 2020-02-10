Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi ile Cunda Adası'ndaki Pateriça mevkisinde gerçekleştirdikleri iki operasyonda yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Altınova'da Afganistan, Mali, Togo, Gambiya ve Suriye uyruklu 42, Pateriça'da ise Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bu kişiler hakkında hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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