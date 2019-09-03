Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 57 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de 57 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç koyu ile Gömeç'in Keremköy mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 44 Afganistan, 4 Özbekistan, 2 Gine, Cezayir, Pakistan, Sudan, Fas, Senegal, Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla S.M gözaltına alındı.

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 57 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]