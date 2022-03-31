57 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 57 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 8 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 22 adet fişek ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)