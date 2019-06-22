Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

39 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Ada açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından fark edildi.
Bunun üzerine hareket geçen ekipler, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.
Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Ayvalık, Yunanistan, Midilli Adası, Balıkesir, Güncel
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