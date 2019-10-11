Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

36 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi ile Cunda Adası Ortunç mevkisinde bir grubu fark eden sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi Altınkum yolu üzerinde park halindeki bir araçta 41 Afganistan uyruklu göçmen tespit edildi.

Şüpheli T.D, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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