Balıkesir'de 6 Evi Soyan 4 Kişi, Biga'da Suçüstü Yakalandı
23 dakika önce
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi, Biga ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
ÇANAKKALE İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Gönen
ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi, Biga
ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Çanakkale
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Gümüşçay
beldesinde önceki gün bir evde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Jandarma, hırsızlık yapan şüpheliler A.E., Ş.B., Y.Ö. ve A.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 6 evde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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