Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

10.03.2022 22:19
Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

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Balıkesir, Savaştepe, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi - Son Dakika


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