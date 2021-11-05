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Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

05.11.2021 19:52
Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik uygulamaları esnasında, 6 şüphelinin üst araması yapıldı.

Aramada 5 parça halinde 104,20 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü hakkında işlem başlatıldı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 6 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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