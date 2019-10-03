Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çıplak Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Afgan göçmen yakalandı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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