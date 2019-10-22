Balıkesir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:18 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık yakınlarındaki Maden Adası güneyi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda 55 Suriye ile 5 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda ayrıca, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla H.E.D. ve M.A. gözaltına alındı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinde 5 saat 20 dakika geride kaldı Emine Bulut davasında verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi AB'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda hayal kırıklığı yaşadık Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor