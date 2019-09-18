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Balıkesir'de 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.

Balıkesir'de 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.

İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevredeki hastanelere götürülen 60 öğrenciye ayakta müdahale edildi. Çocukların aileleri de hastaneye geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.

İbrahim Ethem, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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