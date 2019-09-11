Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Mahallesi sahil ve Tek Ev bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu iki grubu fark etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 52 Suriye, 9 Kongo, bir Orta Afrika ve bir Gine uyruklu 63 düzensiz göçmeni gözlem altına alarak haklarında yasal işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla A.O, U.O. ve A.M.E. ekiplerce gözaltına alındı.
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