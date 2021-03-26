Balıkesir'de 65 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de 65 kaçak göçmen kurtarıldı
26.03.2021 10:13
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken lastik botları arıza yapan 65 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarfından kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken lastik botları arıza yapan 65 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarfından kurtarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pınar Adası ve Güneş Adası'nda kaçak göçmenlerin mahsur kaldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Güneş Adası'ndan 29, Pınar Adası'ndan 36 kaçak göçmeni kurtardı.Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bindikleri lastik botların arıza yapması nedeniyle mahsur kaldıkları belirlenen kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
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