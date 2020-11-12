Siirt'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Siirt'te İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara, saat 16.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında Siirt genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek ve 16.00'dan sonra dışarı çıkma yasağı uygulanacaktır" denildi - SİİRT