Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım, durduruldu - Son Dakika

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Balıkesir'de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım, durduruldu
6 saat önce
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmetini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durdurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uygulamanın, virüse karşı yaşlıların evden çıkmamaları adına, koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildiği belirtildi.
Bu arada sağlık çalışanlarının kimliklerini göstererek, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği de kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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