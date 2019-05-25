Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

11 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 66 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde düzensiz göçmenleri tespit etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 Afganistan uyruklu göçmeni yakalayarak Küçükköy Jandarma Karakolu'na götürdü.
Karakolda kıyafet verilen ve karınları doyurulan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Ayvalık, Yunanistan, Midilli Adası, Balıkesir, Güncel
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